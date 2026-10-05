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Anlaşma sağlandı! Real Madrid'in ve milli takımın yıldızı Arda Güler imzayı atıyor

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için İspanyol devinden flaş bir karar geldi. Fabrizio Romano, milli yıldızın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Yeni kontratla Arda'nın maaşı da artacak.

Anlaşma sağlandı! Real Madrid'in ve milli takımın yıldızı Arda Güler imzayı atıyor
Cevdet Berker İşleyen

Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında son dakikalarda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler, İtalya maçı öncesinde milli takım kampından ayrıldı. Genç yıldızın kulüp kariyeriyle ilgili ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra performansını her geçen dönem yükselten Arda Güler, İspanyol devinde geleceğini şekillendirecek yeni bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Anlaşma sağlandı! Real Madrid in ve milli takımın yıldızı Arda Güler imzayı atıyor 1

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini uzatma konusunda milli futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlandığı ve yeni sözleşme konusunda yüzde 100 anlaşma sağlandığı belirtildi. Real Madrid'in anlaşmayı kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

ÜCRETİ ARTACAK

Anlaşma sağlandı! Real Madrid in ve milli takımın yıldızı Arda Güler imzayı atıyor 2

Arda Güler'in mevcut sözleşmesinde yıllık 6,25 milyon Euro brüt kazandığı ifade edilirken, yeni anlaşmayla birlikte milli futbolcunun maaşında önemli bir artış yapılması bekleniyor.

Real Madrid'de daha fazla sorumluluk almaya başlayan Arda, bu sezon takımının önemli oyuncuları arasında yer almayı başardı.

BU SEZON 4 GOLE KATKI

Anlaşma sağlandı! Real Madrid in ve milli takımın yıldızı Arda Güler imzayı atıyor 3

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu söz konusu maçlarda 1 gol ve 3 asist üreterek takımının skor katkısına doğrudan etki etti.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Arda'nın yeni sözleşmesi, Real Madrid'in genç oyuncuya duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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