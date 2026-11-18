Çankırı FK ile Eskişehir Demir arasında Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan karşılaşmada sıra dışı bir olay yaşandı. Mücadele sırasında oyuna girmeye hazırlanan futbolcunun formasının kaybolduğu, yapılan kontrollerin ardından ise çalındığının anlaşıldığı ortaya çıktı.

FORMASINI BULAMADI

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) oynanan Çankırı FK - Eskişehir Demir maçında yaşanan olay, karşılaşmanın önüne geçti.

Mücadelenin ilerleyen bölümünde oyuncu değişikliği yapmak isteyen Çankırı FK teknik heyeti, yedek kulübesindeki bir futbolcuyu oyuna dahil etmeye karar verdi. Isınma çalışmalarını tamamlayarak saha kenarına gelen futbolcu, formasının yerinde olmadığını fark etti.

Yedek kulübesinde ve soyunma odası çevresinde yapılan aramalara rağmen formaya ulaşılamadı. Kontroller sonucunda futbolcunun maç formasının çalındığı anlaşıldı.

''FORMAYI ÇALMIŞLAR''

Yaşanan ilginç olay, tribündeki taraftarların da dikkatini çekti. Kulüp görevlilerinden biri, taraftarlarla konuştuğu sırada yaşanan durumu, ''Ya adamı oyuna sokacağız, formayı çalmışlar.'' sözleriyle anlattı.

Oyuncu değişikliği sırasında yaşanan forma hırsızlığı, tribünlerde şaşkınlık yaratırken amatör futbolun gündemine de damga vurdu.