Anlaşma sağlanmıştı ama... Mason Greenwood'un açıklanmama nedeni belli oldu!

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde sona gelindi.

Sarı-lacivertli kulüp, Marsilya ile anlaşmasını tamamlarken transferin resmi olarak duyurulmaması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Sürecin uzamasının ise tamamen resmi prosedürlerden kaynaklandığı belirtildi.

RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki resmi imzalar cuma günü tamamlandı. Transfer sürecinde pay sahibi olan Greenwood'un eski kulübü Getafe'nin onayı da alınırken, Manchester United'ın ilk aşamada atması gereken resmi imza da eksiksiz şekilde tamamlandı.

MANU BEKLENİYOR

Transferin resmiyete kavuşması için geriye yalnızca tek bir prosedür kaldı. Manchester United'ın, oyuncu üzerindeki ön alım hakkını kullanmayacağını gösteren son resmi belgeyi imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin iki gündür bu işlemin tamamlanmasını beklediği ve sürecin bu onayın ardından sonuçlanacağı ifade edildi.