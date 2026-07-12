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Anlaşma sağlanmıştı ama... Mason Greenwood'un açıklanmama nedeni belli oldu!

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde artık son aşamaya gelindi. Marsilya ile tüm resmi işlemler tamamlanırken, transferin açıklanması Manchester United'ın ön alım hakkından vazgeçtiğini gösteren son resmi belgeyi imzalamasının ardından gerçekleşecek. İşte detaylar...

Anlaşma sağlanmıştı ama... Mason Greenwood'un açıklanmama nedeni belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde sona gelindi.

Sarı-lacivertli kulüp, Marsilya ile anlaşmasını tamamlarken transferin resmi olarak duyurulmaması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Sürecin uzamasının ise tamamen resmi prosedürlerden kaynaklandığı belirtildi.

RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Anlaşma sağlanmıştı ama... Mason Greenwood un açıklanmama nedeni belli oldu! 1

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki resmi imzalar cuma günü tamamlandı. Transfer sürecinde pay sahibi olan Greenwood'un eski kulübü Getafe'nin onayı da alınırken, Manchester United'ın ilk aşamada atması gereken resmi imza da eksiksiz şekilde tamamlandı.

MANU BEKLENİYOR

Anlaşma sağlanmıştı ama... Mason Greenwood un açıklanmama nedeni belli oldu! 2

Transferin resmiyete kavuşması için geriye yalnızca tek bir prosedür kaldı. Manchester United'ın, oyuncu üzerindeki ön alım hakkını kullanmayacağını gösteren son resmi belgeyi imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin iki gündür bu işlemin tamamlanmasını beklediği ve sürecin bu onayın ardından sonuçlanacağı ifade edildi.

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transfer son dakika fenerbahçe Mason Greenwood
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