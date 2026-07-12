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Mete Gazoz'dan altın madalya!

Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Başarılı sporcu, uluslararası kariyerine bir şampiyonluk daha ekleyerek Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Mete Gazoz'dan altın madalya!
Cevdet Berker İşleyen

Milli okçumuz Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda bir kez daha zirveye çıkarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen başarılı sporcu, üstün performansıyla organizasyonu şampiyon tamamladı.

FİNALDE KRİTİK ZAFER

Mete Gazoz dan altın madalya! 1

Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde mücadele eden Mete Gazoz, deneyimli İtalyan okçu Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, final müsabakasındaki başarılı atışlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

ALTIN MADALYA TÜRKİYE'NİN

Mete Gazoz dan altın madalya! 2

Bu sonuçla Mete Gazoz, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli okçu, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nı altın madalyayla tamamlayarak Türk okçuluğu adına önemli bir başarıya daha imza attı.

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Okçuluk Mete Gazoz son dakika
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