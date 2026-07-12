Beşiktaş'a veda etmişti! Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Ersin Destanoğlu'nun kariyerindeki yeni durak resmen netleşti. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

AL JAZIRA RESMEN DUYURDU

Siyah-beyazlı ekibe veda eden Ersin Destanoğlu, bundan sonraki futbol hayatını Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek. Al Jazira Kulübü, milli kalecinin transferini resmi açıklamayla kamuoyuna duyurarak kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 151 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla toplam 151 resmi karşılaşmada görev yapan Ersin Destanoğlu, bu mücadelelerin 47'sinde rakiplerine gol izni vermedi. Genç kaleci, siyah-beyazlı ekipte çıktığı maçlarda kalesinde 182 gol gördü.

BEŞ KUPAYLA VEDA ETTİ

Beşiktaş kariyeri boyunca takımının önemli başarılarında pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı forma altında toplam 5 kupa kazanarak kulüp tarihindeki yerini aldı. Yeni takımında da aynı başarı çizgisini sürdürmeyi hedefleyen deneyimli kaleci, kariyerine Al Jazira'da devam edecek.