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Beşiktaş'a veda etmişti! Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

Beşiktaş'a veda eden Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, 25 yaşındaki milli kaleciyi kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı formayla 151 maça çıkan Ersin, kulüpte 5 kupa kazanarak önemli bir iz bıraktı.

Beşiktaş'a veda etmişti! Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı
Cevdet Berker İşleyen
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Ersin Destanoğlu'nun kariyerindeki yeni durak resmen netleşti. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

AL JAZIRA RESMEN DUYURDU

Beşiktaş a veda etmişti! Ersin Destanoğlu nun yeni takımı resmen açıklandı 1

Siyah-beyazlı ekibe veda eden Ersin Destanoğlu, bundan sonraki futbol hayatını Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek. Al Jazira Kulübü, milli kalecinin transferini resmi açıklamayla kamuoyuna duyurarak kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 151 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş a veda etmişti! Ersin Destanoğlu nun yeni takımı resmen açıklandı 2

Beşiktaş formasıyla toplam 151 resmi karşılaşmada görev yapan Ersin Destanoğlu, bu mücadelelerin 47'sinde rakiplerine gol izni vermedi. Genç kaleci, siyah-beyazlı ekipte çıktığı maçlarda kalesinde 182 gol gördü.

BEŞ KUPAYLA VEDA ETTİ

Beşiktaş a veda etmişti! Ersin Destanoğlu nun yeni takımı resmen açıklandı 3

Beşiktaş kariyeri boyunca takımının önemli başarılarında pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı forma altında toplam 5 kupa kazanarak kulüp tarihindeki yerini aldı. Yeni takımında da aynı başarı çizgisini sürdürmeyi hedefleyen deneyimli kaleci, kariyerine Al Jazira'da devam edecek.

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Ersin Destanoğlu son dakika beşiktaş
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