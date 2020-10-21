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ANLAŞMA TAMAM! Rodrigues, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2020 19:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den olaylı şekilde kadro dışı bırakılıp ayrılan Garry Rodrigues hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına geri dönmüştü. Türkiye'den ayrılmadan Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Garry Rodrigues'in devre arasında Cimbom'a geri dönmek için her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

ANLAŞMA TAMAM! Rodrigues, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'dan ayrıldıktan bir dönem sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues konusu Türkiye'de çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra beklenilen performansı bir türlü yakalayamayan yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi feshedilerek Türkiye'den ayrılmıştı. Arabistan'ın Al Ittihad takımına geri dönmeden önce Galatasaraylı yöneticilerle buluştuğu iddia edilen Rodrigues hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'nin özel haberine göre; Garry Rodrigues tekrar Galatasaray'a dönüyor. Türkiye'den ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği iddia edilen Rodrigues devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olacak.

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