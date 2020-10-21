ANLAŞMA TAMAM! Rodrigues, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'dan ayrıldıktan bir dönem sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues konusu Türkiye'de çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra beklenilen performansı bir türlü yakalayamayan yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi feshedilerek Türkiye'den ayrılmıştı. Arabistan'ın Al Ittihad takımına geri dönmeden önce Galatasaraylı yöneticilerle buluştuğu iddia edilen Rodrigues hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'nin özel haberine göre; Garry Rodrigues tekrar Galatasaray'a dönüyor. Türkiye'den ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği iddia edilen Rodrigues devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olacak.

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