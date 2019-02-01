Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 01.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan Funda I. (20), eşinin kendisine şiddet uyguladığın, yatak odasında gizlice çektiği özel görüntüleri ile tehdit ettiğini öne sürerek, “Eşim ondan ayrılırsam beni ve ailemi öldüreceğini söyledi. Yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Ne olur yardım edin, çok korkuyorum" dedi.

Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyi ile yaşayan Funda I., eşi Ö.C.I.'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatarak, “İki yıl aynı evde yaşadık. 18 yaşıma bastığımda da resmi nikah kıydık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir keresinde, gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ölümle tehdit etti. Sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip, şikayetçi oldum. Üç ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara uydu. Üç ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda tekrar kavga çıktı. Küfürler edip beni dövdü. Ben de ayrılmak istediğimi söyledim. O andan itibaren beni, ailemi öldürmekle ve yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.

Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i de önce darbedip, sonra bıçakladığını iddia eden Funda I., konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ondan kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. Altı kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma kararı aldırdık, onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin hayatından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum."

adalet

'BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI'

Eşinin bir seferinde kendisini keseceğini söylediğini iddia eden Funda I., “Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim" diye konuştu.

Funda I., eşine boşanma davası açmak istediğini, ancak korkudan böyle bir girişimde bulunamadığını söyledi.

AĞABEY: KARDEŞİM BENDEN YARDIM İSTEDİ

Funda I.’nın ağabeyi Kuthan Adem de kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, “Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. Dört, beş gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla dövdü. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamından beni evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Denetimli serbestlik uygulandı. Ben hastaneden taburcu olamadan, o serbest kaldı" dedi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Korkunç olay! 3 kızı metro raylarına bıraktıKorkunç olay! 3 kızı metro raylarına bıraktı
Rüyada keçi görmek ne anlama gelir?Rüyada keçi görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya tehdit şiddet yatak odası

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Aylarca ağrı çekti, görünce şoke oldu

Aylarca ağrı çekti, görünce şoke oldu

Transfer geldi ortalık yıkıldı

Transfer geldi ortalık yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
SEN DE ALIYORSUN BIR SILAH BU VATANDASI IKI AYAGINDAN VURUYORSUN SONRA KAFASINI DA ODUNLA PATLATIYORSUN.TAM BAYILMADAN EGILIP KULAGINA BIR DAHA SENI ILK GORDUGUM YERDE GEBERTECEGIM KARSIMA CIKMA DIYORSUN.BAK COZDUM SENIN OLAYINI.
kızlar böyle serseri tipli erkeklerle sevgili olmaya devam etsin ondan sonra daha çook ağlarsınız. efendi erkekleri beğenmeyin siz müstehaktır size
o hakimi gorevden alin .copcu yapin alo devlet ya haberlere cikmadan adalet olmaz oldu ne oldu nerde bu devletin akili duzgun adaletli serefli hakimlerine .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir baba 3 küçük kızını metro raylarına bıraktı

Korkunç olay! 3 kızı metro raylarına bıraktı

Rüyada keçi görmek ne demek? Rüyada keçi görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada keçi görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulaşık yıkamak ne anlama gelir, neye işarettir? (Rüya tabirleri)

Rüyada bulaşık yıkamak ne anlama gelir, neye işarettir? (Rüya tabirleri)

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Erkeklerin ne ister? Şekilden şekile girdi, ortaya ilginç sonuçlar çıktı

Erkeklerin ne ister? Şekilden şekile girdi, ortaya ilginç sonuçlar çıktı

Bakan Pakdemirli açılışta duyurdu: Yasaklanıyor

Bakan Pakdemirli açılışta duyurdu: Yasaklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.