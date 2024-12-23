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  4. Anne acısı... Murat Kekilli ayakta durmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı

Anne acısı... Murat Kekilli ayakta durmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı

23.12.2024 15:12
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Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Sıdıka Kekilli son yolculuğuna uğurlanırken Murat Kekilli zor anlar yaşadı.

Anne acısı... Murat Kekilli ayakta durmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı

Murat Kekilli'nin annesi, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Acı haberi, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Kekilli, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun. Cenazesi pazartesi (bugün) saat 12:30’da Adana Kabasakal mezalığına defnedilecektir" dedi.

Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

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Murat Kekilli ve ailesi, acı günlerinde sevenleriyle birlikte mezarlıkta bir araya geldi.

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Güçlükle ayakta duran Murat Kekilli, annesinin kaybı nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı.

Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli, aile mezarlığına defnedildi. Şarkıcının zor anlarını paylaşan dostları, acısını paylaştı ve ona başsağlığı diledi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Murat Kekilli
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