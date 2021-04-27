MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anne olan Aylin Aslım’ın bebeğine verdiği isim şaşırttı

Anne olan Aylin Aslım’ın bebeğine verdiği isim şaşırttı

27.04.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aylin Aslım anne oldu. Annelik sevincini yaşayan 46 yaşındaki Aylin Aslım, oğluna Orman Umut Çağlan ismini verdi.

Anne olan Aylin Aslım’ın bebeğine verdiği isim şaşırttı

Aylin Aslım anne oldu. Geçtiğimiz kasım ayında müzisyen Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım, bebeğine kavuştu. 46 yaşında anne olan sanatçı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

aylin2

Orman Umut Çağlan adını verdiği oğlunun fotoğrafını paylaşan Aylin Aslım, gönderisine “Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoşgeldin oğlum” notunu düştü.

AYLİN ASLIM "HEM ŞAŞKIN HEM DE MİNNETTARIM"

Aylin Aslım, geçtiğimiz ocak ayında hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: “Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım.”

aylin3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Eski aşkını bakın nerden takip ediyor!Eski aşkını bakın nerden takip ediyor!
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.