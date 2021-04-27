Anne olan Aylin Aslım’ın bebeğine verdiği isim şaşırttı

Aylin Aslım anne oldu. Geçtiğimiz kasım ayında müzisyen Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım, bebeğine kavuştu. 46 yaşında anne olan sanatçı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Orman Umut Çağlan adını verdiği oğlunun fotoğrafını paylaşan Aylin Aslım, gönderisine “Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoşgeldin oğlum” notunu düştü.

AYLİN ASLIM "HEM ŞAŞKIN HEM DE MİNNETTARIM"

Aylin Aslım, geçtiğimiz ocak ayında hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: “Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım.”





