Anne olmak için gün sayıyor! Songül Öden'den karnı burnunda poz

Son olarak Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı.

44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile. Anne olmak için gün sayan Songül Öden doğuma az bir zaman kala karnı burnunda poz verdi. Öden pozunu 'Biz' notu ile takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun karnı burnundaki pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme; 'Çok güzelsiniz', 'Harika görünüyorsun', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Bugüne kadar birçok kez dizi ve filmde anne rolüne hayat veren Songül Öden'in bir kızı olacak.







