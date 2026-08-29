Daha 17'ye yeni bir isim daha! Erdal Küçükkömürcü kadroda

Pastel Film’in pazar akşamlarına damgasını vuran Kanal D’nin gençlik dizisi “Daha 17”nin yarın akşam 14. bölümü ekrana gelecek. Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna değerli bir aktör katıldı.
ABİ ROLÜNE HAYAT VERECEK
Erdal Küçükkömürcü “Daha “17”yle anlaşmaya vardı. “Abi” rolüne hayat verecek olan Küçükkömürcü’nün Önce “Ferdi” (Ozan Dağgez) adlı adamı hikâyeye dahil olmuştu.
Usta tiyatrocu 15. bölümde sevilen diziye dahil olacak. Yeraltı dünyasının gizemli ismi olan Abi, Hakan (Armağan Oğuz) için tehdit oluşturacak.
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