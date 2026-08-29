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Daha 17'ye yeni bir isim daha! Erdal Küçükkömürcü kadroda

Kanal D’nin Pastel Film imzalı gençlik dizisi “Daha 17”nin yarın akşam 14. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna değerli bir aktör katıldı.

Daha 17'ye yeni bir isim daha! Erdal Küçükkömürcü kadroda
Öznur Yaslı İkier

Pastel Film’in pazar akşamlarına damgasını vuran Kanal D’nin gençlik dizisi “Daha 17”nin yarın akşam 14. bölümü ekrana gelecek. Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna değerli bir aktör katıldı.

ABİ ROLÜNE HAYAT VERECEK
Erdal Küçükkömürcü “Daha “17”yle anlaşmaya vardı. “Abi” rolüne hayat verecek olan Küçükkömürcü’nün Önce “Ferdi” (Ozan Dağgez) adlı adamı hikâyeye dahil olmuştu.

Daha 17 ye yeni bir isim daha! Erdal Küçükkömürcü kadroda 1

Usta tiyatrocu 15. bölümde sevilen diziye dahil olacak. Yeraltı dünyasının gizemli ismi olan Abi, Hakan (Armağan Oğuz) için tehdit oluşturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
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