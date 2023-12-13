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  4. Anne olmak için gün sayıyor! Songül Öden'den karnı burnunda poz verdi

Anne olmak için gün sayıyor! Songül Öden'den karnı burnunda poz verdi

13.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 6 bölümlük "Atatürk" dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden şimdilerde doğum için gün sayıyor. Öden, karnı burnunda poz verdi.

Son olarak Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı.

44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile. Anne olmak için gün sayan Songül Öden doğuma az bir zaman kala karnı burnunda poz verdi. Öden pozunu 'Biz' notu ile takipçileriyle paylaştı.

Songül Öden 1

Güzel oyuncunun karnı burnundaki pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme; 'Çok güzelsiniz', 'Harika görünüyorsun', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Songül Öden 2

Bugüne kadar birçok kez dizi ve filmde anne rolüne hayat veren Songül Öden'in bir kızı olacak.

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