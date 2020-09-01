YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Anne usulü hazırlanıyor! Kış aylarının gerçek bir şifa deposu

Anne usulü hazırlanıyor! Kış aylarının gerçek bir şifa deposu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ev hanımları kızılcık meyvesinden yapılan yöresel çorbalardan ekşi kızılcık tarhanasının yapımında birbirlerine yardımcı oluyorlar. Anadolu'nun şifalısı olarak bilinen kızılcık tarhanası birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.

Anne usulü hazırlanıyor! Kış aylarının gerçek bir şifa deposu

Kızılcık meyvesinden yaptıkları tarhanayı soğuk algınlığı ve gripten korunmak için özellikle kış aylarında bol bol tükettiklerini söyleyen ev hanımı Fatma Çakır, çorbanın şifasından bahsetti.

AW103820_02

Anne eli değmiş tarhana hazırlayan Çakır, "Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarına faydalı olduğu bilinen ekşi kızılcık tarhanasını evlerimizden hiç eksik etmeyiz. Ekşi kızılcık tarhanası yapmak için önce iyice olgunlaşan kızılcık meyvelerini un ve tuz ile karıştırarak yoğurup hamur haline getirdikten sonra küçük parçacıklara ayırarak güneşte 1-2 saat bekletiyoruz. Daha sonra hafif kuruyan hamuru mahalledeki komşu kadınlarla beraber avuçlarımızla ovalayıp akabinde eledikten sonra kavanozlara doldurup tüketime hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Sinsice ilerliyor! Karın ağrısı ve hızlı kilo kaybıyla ortaya çıkıyorSinsice ilerliyor! Karın ağrısı ve hızlı kilo kaybıyla ortaya çıkıyor
Enfes baharatlarla patatesin buluştuğu bu tarife bayılacaksınızEnfes baharatlarla patatesin buluştuğu bu tarife bayılacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı koruduğu ortaya çıktı! Her gün bir avuç...
Koronavirüse karşı koruduğu ortaya çıktı! Her gün bir avuç...
Sinsice ilerliyor! Karın ağrısı ve hızlı kilo kaybıyla ortaya çıkıyor
Sinsice ilerliyor! Karın ağrısı ve hızlı kilo kaybıyla ortaya çıkıyor
41 çeşit malzemeyle hazırlanıyor! Her bir kaşıkta şifa veriyor
41 çeşit malzemeyle hazırlanıyor! Her bir kaşıkta şifa veriyor
Ondan başka yapan yok! Goruk suyu gelir kapısı oldu
Ondan başka yapan yok! Goruk suyu gelir kapısı oldu
80 baklava ustası 2 ay boyunca çalıştı! Talep patlaması yaşandı
80 baklava ustası 2 ay boyunca çalıştı! Talep patlaması yaşandı
Yaz Mevsiminin Vazgeçilmez Lezzeti: Deniz Börülcesi Tarifi
Yaz Mevsiminin Vazgeçilmez Lezzeti: Deniz Börülcesi Tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.