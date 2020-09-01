Anne usulü hazırlanıyor! Kış aylarının gerçek bir şifa deposu

Kızılcık meyvesinden yaptıkları tarhanayı soğuk algınlığı ve gripten korunmak için özellikle kış aylarında bol bol tükettiklerini söyleyen ev hanımı Fatma Çakır, çorbanın şifasından bahsetti.

Anne eli değmiş tarhana hazırlayan Çakır, "Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarına faydalı olduğu bilinen ekşi kızılcık tarhanasını evlerimizden hiç eksik etmeyiz. Ekşi kızılcık tarhanası yapmak için önce iyice olgunlaşan kızılcık meyvelerini un ve tuz ile karıştırarak yoğurup hamur haline getirdikten sonra küçük parçacıklara ayırarak güneşte 1-2 saat bekletiyoruz. Daha sonra hafif kuruyan hamuru mahalledeki komşu kadınlarla beraber avuçlarımızla ovalayıp akabinde eledikten sonra kavanozlara doldurup tüketime hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

