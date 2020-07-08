Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İddia makamı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporla Adli Tıp Kurumunun ki arasında çelişki olduğunu, Adli Tıp Kurumu üst kurulundan uzlaştırıcı mahiyette rapor aldırılması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini belirterek, "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." dedi.

Sanık avukatı, aleyhe olan raporu kabul etmediklerini ve daha önce alınan raporla çelişki bulunması nedeniyle yeniden rapor alınmasını talep etti.

Duruşmada taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan da hazır bulundu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla kardeşine de içirmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı dava nın duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, iddiaya göre satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı Kalkan, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

