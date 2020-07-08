YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR HABERLERİ  | 08.07.2020 18:51 | Son Güncelleme

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla kardeşine de içirmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna mütalaa edildiğini bildirdi.

Sanık avukatı, aleyhe olan raporu kabul etmediklerini ve daha önce alınan raporla çelişki bulunması nedeniyle yeniden rapor alınmasını talep etti.

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini belirterek, "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." dedi.

İddia makamı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporla Adli Tıp Kurumunun ki arasında çelişki olduğunu, Adli Tıp Kurumu üst kurulundan uzlaştırıcı mahiyette rapor aldırılması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, iddiaya göre satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı Kalkan, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

İzmir Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:48
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Serap Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaşar Üniversiteli öğrenciler Café Europa’ya konuk oldu

Yaşar Üniversiteli öğrenciler Café Europa’ya konuk oldu

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.