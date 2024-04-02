YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

İHA İHA
02.04.2024 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlunu evde bıçaklayıp öldüren A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Olay, Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk’ün kaldığı eve geldi. İddiaya göre Emre Öztürk’ün peşinden eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı. A.D.’nin ise korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.D. adliyeye sevk edildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Otizm Günü etkinliğiKars’ta Otizm Günü etkinliği
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskınKaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın
23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 2 Nisan Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:57
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.