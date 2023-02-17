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Anneanne nasıl yazılır, anneanne yazımı nasıl olmalıdır? Anneanne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.02.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelimeler yapı bakımından basit kelimeler, türemiş kelimeler ve birleşik kelimeler olarak üç ana gruba ayrılır. Birleşik kelimeler farklı yollarla oluşan en az iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. Bu sözcükler yan yana gelirken ses ve anlam değişikliğine uğrayabilir. Peki, bir birleşik sözcük olan anneanne kelimesi ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılır?

Anneanne nasıl yazılır, anneanne yazımı nasıl olmalıdır? Anneanne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcükler iki veya ikiden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu sözcüklerdir. Bu sözcükler yan yana gelirken ses ve anlam değişikliğine uğrayabilir ve çeşitli yollarda oluşabilir. Birleşik isim dört farklı yöntemle oluşur: İsim tamlaması yoluyla, sıfat tamlaması yoluyla, iki fiilin birleşmesiyle, isim ve fiilin birleşmesiyle. Birleşik fiiller ise ismin yanına yardımcı eylem gelmesiyle, fiiilin fiille birleşmesiyle ve deyimleşme yoluyla oluşur. Anneanne sözcüğü ise isim tamlaması yoluyla (anne anne+si) oluşan bir birleşik isimdir.

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Anneanne nasıl yazılır?

Birleşik isimler çeşitli şekillerde oluşurken ses değişikleri oluşabileceği gibi sözcükler gerçek anlamını da yitirebilir. Birleşik sözcüklerin oluşurken yaşadığı ses olayları veya anlam değişimi sözcüğün yazımını da etkiler. En az iki sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşan birleşik sözcüklerde ses düşmesi veya türemesi meydana gelirse birleşik sözcük bitişik yazılır. Ayrıca birleşik sözcüğü meydana getiren sözcüklerden en az biri gerçek anlamını kaybederse de bu sözcük bitişik yazılır. Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bu kural “Anneanne bitişik mi yazılır?” sorusunun cevabını verebilecek niteliktedir.

Anneanne yazımı birleşik sözcükler arasında sıkça yazım hatası yapılan sözcükler arasındadır. Anneanne TDK sözlükte “anneanne” olarak yazılır ve “annenin annesi” anlamında kullanılan bir birleşik sözcüktür. Yazımında sıklıkla hata yapılan anneanne sözcüğü “Anneanne ayrı mı yazılır?” şeklinde araştırılır ve bu sorunun cevabı hayırdır.

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Anneanne doğru yazılışı ile örnek cümleler

Çeşitli yollarla en az iki sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşan birleşik sözcüklerin yazımında sıklıkla hatalar yapılabilir. Bu sebeple anneannenin doğru yazılışı ile kurulan cümleler incelenebilir:

  • Tüm yazı anneannesinin yanında geçirdi.
  • Annemin yaptığı gözlemenin tadı damağımda kaldı.
  • Kışlık tarhana yapımı için anneannem bana yardım etti.
  • Anneannem tüm torunlarına bayram harçlığı verdi.
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