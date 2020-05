Anneler Günü’nde Beylikdüzü’nde 10 bin çiçek dağıtılacak

Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü’nde 10 bin çiçek dağıtacak. Belediye ekiplerinin Beylikdüzü’nün on mahallesinde cadde cadde, sokak sokak dolaşarak gerçekleştireceği çiçek dağıtımıyla annelerin yüzlerine mutluluk parıltıları saçılacak.

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi Anneler Günü’nü çiçeklerle karşılayacak. Yeni tip korona virüs (Kovid 19) pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yılki çiçek dağıtımı, Beylikdüzü’nün tüm mahallerinde belediye ekiplerince yapılacak. On mahallede 10 bin çiçek dağıtımının yanı sıra, Anneler Günü Bandosu da ilçe genelinde, gün boyu dolaşarak en güzel şarkıları anneler için seslendirecek. Bu özel günde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gün içerisinde anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutlayacak.

“Dileğim, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür sürmeleri”

Annelerin evlatlarının üzerindeki emeklerine değer biçilemeyeceğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dünyadaki hiçbir sevgi, anne sevgisinin yerini tutamaz. Bize hayat veren; hayat boyu sevgilerini, ilgilerini, şefkatlerini üzerimizden eksik etmeyen; gücümüze güç, umudumuza umut katan annelerimiz için ne yapsak az. Bu yıl, belediye olarak 10 mahallemizde 10 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirerek annelerimizin bu özel gününü kutlayacağız. Annelerimizin gül yüzlerine gülümseme, sevecen bakışlarına mutluluk parıltıları katabilirsek ne mutlu bize. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyor; onlara evlatlarıyla birlikte uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.