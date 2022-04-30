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Anneler Günü’nün adresi Trendyol

30.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol, Anneler Günü’nde giyimden kozmetiğe, parfümden aksesuarlara, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü indirimli fiyatlar ve yüksek marka çeşitliliği ile bir araya getiriyor

İSTANBUL (AA) - Trendyol, yüksek ürün çeşitliliği ve indirimli fiyatlarıyla mutlu anılara dönüşecek hediyeleri Anneler Günü Butiği’nde bir araya getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Anneler Günü’nde annesine sürpriz bir hediye almak isteyenler ve hediye seçmekte zorlananlar için giyimden kozmetiğe, parfümden aksesuarlara, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü indirimli fiyatlar ve yüksek marka çeşitliliği ile Anneler Günü Butiği’nde bir araya getiriyor.

Geçen yıl Trendyol’da Anneler Günü döneminde aksesuar satışlarında yüzde 62, parfüm setlerinde yüzde 84, şallarda yüzde 116, çantalarda ise yüzde 86’lık bir atış yaşanmıştı.

- Tarzını konuşturan annelere birbirinden şık kıyafet ve aksesuarlar

Trendyol’un kadın giyim kategorisinde yer alan ilkbahar-yaz koleksiyonundaki bluzlar, etekler, pantolonlar, etekler ve ceketler anneler için özel hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor. Bu kombinleri tamamlayıcısı olan ayakkabı, çanta ve cüzdanların yanı sıra, fular, kolye, küpe, bileklik gibi şık ve zarif aksesuarlarda en sık tercih edilen hediyeler arasında.

Trendyol’da anneler için nemlendiricilerden göz kremlerine, peeling jellerden el-tırnak bakımına, makyaj, saç ve vücut bakımı ürünlerine kadar binlerce ürün avantajlı fiyatlarla yer alıyor.

Kişisel bakımında elektronik ürünleri tercih eden anneler için de saç kurutma makinesi, saç şekillendiriciler. ve epilasyon aletleri gibi çeşitli hediye seçenekleri bulunuyor. Her daim temiz ve güzel kokmayı seven ve parfüm koleksiyonu oluşturmayı seven anneler için de Trendyol’da dünyaca ünlü markalar çeşitli boy ve ebatlarıyla yer alıyor.

- Teknolojik annelere son model hediyeler

Gün içinde mutfakta çok fazla vakit geçiren ya da hobi olarak yemek yapmayı seven anneler için küçük ev aletleri de tercih edilen hediye arasında. Mutfak robotları, tost makinesi, ekmek yapma makinesi, kablosuz ve robot süpürgeler, Türk kahvesi ve filtre kahve makineleri, ütü ve daha fazlası Trendyol’un küçük ev aletleri kategorisinde yer alıyor.

Küçük ev aletlerinin yanı sıra teknoloji yakından takip eden ve seven anneler için de Trendyol’un elektronik kategorisinde cep telefonundan tablete, bilgisayardan akıllı saat ve bileklere kadar uygun fiyat ve marka çeşitliliği ile hediye alternatifleri mevcut.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü trendyol

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