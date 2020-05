Annelere 10 bin çiçek hediye edilecek

Manavgat Belediyesi 10 Mayıs Pazar günü, Manavgatlı annelere 10 bin adet saksı çiçeği hediye edecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Anneler Günü’nde Manavgatlı annelere korona virüs sürecinde evlerinde yetiştirmeleri için 10 bin adet saksı çiçeği hediye edecek. Ağırlıklı olarak saksıda yetişen sardunya ve karanfilden oluşan saksı çiçekleri, 10 Mayıs Pazar günü annelere Cumhuriyet Meydanı’nda dağıtılacak. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak, annelerimizi mutlu etmek için tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Uzun süredir evlerinde kalan, özellikle 65 yaş üstü annelerimizi de çok önemsiyoruz. Amacımız onları bir nebze de olsun sevindirmek ve bu süreçte evlerinde kalmak zorunda olan annelerimize yetiştirebilecekleri çiçekleri onlara sunmak. Bu projemizle inşallah annelerimizi mutlu etmiş oluruz” dedi.

"Karşılıksız sevginin tek anlamı"

Başkan Sözen, bu vesileyle annelerin gününü de kutladı. Sözen, “Fedakarlık ve karşılıksız sevginin tek anlamı vardır. O da annelerimizdir. Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler. Şüphesiz ki, onlara olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kaldı ki dünya da anne sevgisinin yerini dolduracak başka bir sevgi de yoktur. Çünkü onlar dünyanın en değerli ve kutsal varlıkları oldukları gibi, onlara layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevdir. Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Annelerimizin bu mutlu günlerinde evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerimizin her zaman yanlarındayız. Onlar; yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Her çocuk annesini mutlu görmek ister. Çünkü annelerin mutluluğu, hem evlatlarının hem de toplumun mutluluğudur. Mutlu ve huzurlu bir toplum için en büyük dileğimiz bütün annelerimizin mutluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.