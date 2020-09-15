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Anneleri ölen yavru köpeklere asker sahip çıktı

IĞDIR HABERLERİ  | 15.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Devriye görevinde bulunan Jandarma personeli, anneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktı.?Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aralık İlçesi Hasanhan Jandarma Karakol Komutanlığı Önleyici Kolluk Devriyesi personeli Iğdır Yukarıçamurlu köyü mevkiinde yol kenarında annelerinin öldüğü tespit edilen 6 sokak köpeği yavrularını gördü.

Anneleri ölen yavru köpeklere asker sahip çıktı

Devriye görevinde bulunan Jandarma personeli, anneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktı.
?Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aralık İlçesi Hasanhan Jandarma Karakol Komutanlığı Önleyici Kolluk Devriyesi personeli Iğdır Yukarıçamurlu köyü mevkiinde yol kenarında annelerinin öldüğü tespit edilen 6 sokak köpeği yavrularını gördü. Devriye yapan askerler yavru köpekleri Karakola getirerek bakımını yapıp beslenmesini yaptı. Jandarma personeli daha sonra yavruları Iğdır Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmek üzere, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

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