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  4. Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncu veda etti seyirci şaşırdı! Hikayesi erken bitti...

Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncu veda etti seyirci şaşırdı! Hikayesi erken bitti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 23:27
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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrolü paylaştığı Annem Ankara dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Zuhal'in annesi Naciye'ye hayat veren usta oyuncu ölerek veda etti. Seyirci ise bu ayrılığa şaşırdı.

Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncu veda etti seyirci şaşırdı! Hikayesi erken bitti...

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Annem Ankara dizisi yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelen Annem Ankara, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getiriyor.

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Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

HİKAYESİ ERKEN BİTTİ!

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2005 senesinde ekranlara gelmeye başlayan dizi Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren usta oyuncu Güler Ökten, Annem Ankara'yla uzun bir aranın ardından ekranlara dönmüştü.

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Zuhal karakterinin annesi Naciye'ye hayat veren Ökten, son bölümde hayatını kaybederek diziye veda etti. Seyirciler bu ani ayrılığı şaşkınlıkla karşıladı ve oyuncunun erken ayrıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Annem Ankara
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