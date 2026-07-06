"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık'tan sahnede kalça dansı!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve 2 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü düğün için gün sayıyor. Paris'te evlenme teklifi alan ünlü isim eylül ayında evlenmeye hazırlanırken bir yandan da sahnelerine devam ediyor.

İddialı seçimleriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık son olarak iddialı siyah mini elbisesiyle sahnedeydi.

Şarkıcı müziğin ritmine kapılarak bir ara kalça dansı da yaptı. Kıvrak hareketleriyle sahnede kendinden geçen Bastık sosyal medyada adından söz ettirdi.

Sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanını almıştı.