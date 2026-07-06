Usta oyuncudan kahreden haber: Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'tan sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve hasataneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan usta tiyatrocunun hayatını kaybettiği bildirildi.

TİYATROCU ZİHNİ GÖKTAY HAYATINI KAYBETTİ

Tiyatrocu Nedim Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Saban "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Saban'ın son durumu ilettiği bu paylaşımdan kısa süre sonra Zihni Göktay'ın hayata gözerini yumduğu bilgisi aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY AMELİYAT OLMUŞTU

Geçtiğimiz sene huzurevine yerleşen Zihni Göktay, ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu.

Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleştiğini belirten Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıkladı.