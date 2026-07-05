Celal Şengör zayıflaması konuşulunca sitem etti! 50 kilo vermişti

Prof. Dr. Celal Şengör Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programda verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Celal Şengör son dönemde çok konuşulan zayıflama iğnelerinden kullanarak 50 kilo verdi.

Fatih Altaylı'nın konuğu olan Şengör "Biz burada bilim anlatıyoruz, millet benim kilomla uğraşıyor" diyerek sitem etti.

CELAL ŞENGÖR NASIL ZAYIFLADI?

Altaylı ise yapılan olumsuz yorumlara yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

"Celal Hoca m... denen bir ilacı kullanarak kilo verdi. Bu iştah kapatan bir ilaç aslında diyabet ilacı. İştahı da kapattığı için zayıflamak amacıyla kullanılmaya başlandı. Önemli yen etkilerinden bir tanesi bilinen daha sonra neler çıkacak bilemiyoruz uzun vadede ama bilinen yan etkilerinden bir tanesi kas kaybı olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden de bu ilaçları kullanırken protein yüksek beslenmek gerekiyor. Doktor kontrolü yapılması farz ve obezite dışındaki birkaç kiloyu vereceğim diye bunu kullanmak hiç doğru şeyler değil."

Prof. Dr. Celal Şengör ise "Bu mucize bir ilaç yalnız şekere değil aynı zamanda kalbe de iyi etkisi olduğu söyleniyor. Alzheimer'ı geciktirdiği yolunda bazı bulgular var. Benim Alzheimer olduğumu düşünebiliyor musun?" dedi.

Editör Notu: Haberde yer alan açıklamalar, program konuklarının kişisel değerlendirmelerini içermektedir. Zayıflama iğneleri ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar yalnızca uygun tıbbi endikasyonlarda ve hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Tedaviye başlamadan veya mevcut tedavinizi değiştirmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.