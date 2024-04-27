'Annem pavyonda çalışıyordu...' diyerek itiraf etti! Esra Ezmeci çok şaşırdı! 'Kardeşimin babası kocammış'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Programa bu defa annesi ve kocasının yıllar önce birlikte olduğunu öğrendiğini itiraf eden Dersu Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

İTİRAFI ŞOKE ETTİ

'Annem o zamanlar pavyonda çalışıyordu. Çalıştığı dönemde eşimle birlikte olmuşlar. Benim küçük bir kardeşim var 10 yaşında...' dedi.

Esra Ezmeci o anlarda bir dakika diyerek araya girdi ve 'Anneniz eskiden pavyonda çalışıyordu. Sizin eşinizle birlikte olmuş öyle mi? Siz o zaman evli miydiniz?' diye sordu.

'KARDEŞİMİN BABASI KOCAMMIŞ'

Dersu Hanım 'Biz o zaman evli değildik. Ben iki sene önce evlendim. Biz nişanlıyken hiç desteklemiyordu. Sebebini anlamamıştım. Sonra öğrendim ki 10 yaşında olan kardeşim aslında eşimdenmiş. Ben yeni öğrendim bu durumu. Ne yapmalıyım?' diye sordu.

ESRA EZMECİ İNANAMADI

Esra Ezmeci duyduklarına çok şaşırdı ve 'Siz daha nişanlıyken bunun söylenmesi gerekiyordu. Eşinizden olan bir çocuk var ortada. Burada işler karışmış. Bu tarz durumlarda yüzleşmeler çok önemli. Ben sizin psikolojik bir tavsiye almanızı öneririm. Ortada bir kardeş var. Kardeş aynı zamanda üvey oğlunuz. Bu çok karmaşık bir süreç' dedi.







