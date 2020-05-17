'Annemi babam öldürdü' diyen Dilan Polat'tan yeni paylaşım! 'Adli raporları dahi vardı'

Doğum fotoğrafçısı olarak tanınan Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yapılan şantajlara dayanamadığını belirten Dilan Polat, 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyleyerek isyan etti.

Dilan Polat gözyaşları içinde çektiği videoda, 5 gündür hem şantaj hem de tehdit edildiğini söyleyerek "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yapıp, 'senin annen şöyle böyle bunu haberlere vereceğim, magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Gereken yerlere de şikayette bulundum. Bu kez bulunacağına inanıyorum" dedi.

ANNEM VE BABAM AŞIKTI

Dilan Polat bu açıklamalarından sonra gündeme bomba gibi düştü. Polat daha sonra ise şunları paylaştı:

"Birinin ölümünden alçakça iftira atmak alçakların işidir. Benim babam ve annem birbirlerine çok aşıklardı. Babamın beyninde tümör vardı bilinçli dahi olmadı. Adli raporları dahi vardı. Düşmez kalkmaz Allah'tır. Allah çok büyük iftira atanları Allah'a havale ediyorum."

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat 21 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel iş hayatına doğum fotoğrafçısı olarak başladı. Birçok ünlü ismin doğumuna girdi ve önemli anlarını ölümsüzleştirdi. Daha sonra Dilan Polat Estetik merkezi isimli güzellik merkezini kurdu. Evli ve 2 çocuğu olan Dilan Polat'ın Instagram'da da 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.

