MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

07.06.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanmaya başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, ekrana erken veda ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin final tarihi de belli oldu.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

TV8'nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği, başrollerinde de Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ile Olgun Toker'in yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerde iyice düşünce 11. bölümde final yapma kararı alındı. Dizi 15 Haziran'da ekrana gelecek olan 11. bölümüyle veda edecek. 9. bölümü yayınlanan dizinin ilk bölümü 6 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu.

anneni

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK'UN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizide aynı dönemde hamile alan Meryem ve Defne arasındaki hikaye anlatılıyor. Yıllar önce yaşadığı tecavüzün ardından hamile kalan ve evde doğum yaptığı için bir daha çocuğu olmayan Meryem, evinde çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile numarası yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seversin dizisi nerede çekiliyor?Seversin dizisi nerede çekiliyor?
Cüretkar klibi görünce kendini tutamadı!Cüretkar klibi görünce kendini tutamadı!
Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılamaMelek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi

Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi

Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'

Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'

İlginizi Çekebilir

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.