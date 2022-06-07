Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

TV8'nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği, başrollerinde de Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ile Olgun Toker'in yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerde iyice düşünce 11. bölümde final yapma kararı alındı. Dizi 15 Haziran'da ekrana gelecek olan 11. bölümüyle veda edecek. 9. bölümü yayınlanan dizinin ilk bölümü 6 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK'UN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizide aynı dönemde hamile alan Meryem ve Defne arasındaki hikaye anlatılıyor. Yıllar önce yaşadığı tecavüzün ardından hamile kalan ve evde doğum yaptığı için bir daha çocuğu olmayan Meryem, evinde çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile numarası yapıyor.

