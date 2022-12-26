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Annesi Sinan Akçıl ile anılıyordu... Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya transparan büstiyeri büyük geldi!

26.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu transparan büstiyeriyle boy gösterdi. Annesi kadar ünlü olan genç ismi görenler "Göğüsleri küçük kalmış", "Her an üstünden düşecek gibi" yorumlarına maruz kaldı.

Sinan Akçıl ile yeni bir single çıkarmaya hazırlanan Defne Samyeli'nin Akçıl ile yakışlatığı iddiası gündemdeyken ünlü şarkıcı ve oyuncunun kızından iddialı bir paylaşım geldi.

Deren ve Derin Talu adında iki kızı olan Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu Instagram'dan siyahlar içindeki tarzını paylaştı.

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Kıyafet tercihi ile, "Annesinin kızı" dedirten Deren Talu'nun iddialı büstiyeri üzerine ise büyük geldi. Deren Talu'nun üst kısmını görenler "Göğüsleri küçük kalmış", "Her an üstünden fırlayacak gibi" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Sinan Akçıl ünlü şarkıcı

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