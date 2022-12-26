Annesi Sinan Akçıl ile anılıyordu... Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya transparan büstiyeri büyük geldi!

Sinan Akçıl ile yeni bir single çıkarmaya hazırlanan Defne Samyeli'nin Akçıl ile yakışlatığı iddiası gündemdeyken ünlü şarkıcı ve oyuncunun kızından iddialı bir paylaşım geldi.

Deren ve Derin Talu adında iki kızı olan Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu Instagram'dan siyahlar içindeki tarzını paylaştı.

Kıyafet tercihi ile, "Annesinin kızı" dedirten Deren Talu'nun iddialı büstiyeri üzerine ise büyük geldi. Deren Talu'nun üst kısmını görenler "Göğüsleri küçük kalmış", "Her an üstünden fırlayacak gibi" yorumlarında bulundu.



