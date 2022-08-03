Annesi ve kız kardeşinin bulunduğu evde yangın çıkaran kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin yangın çıkararak kaçtığı evde bulunan annesi ile kız kardeşi, komşuların yardımıyla kurtarıldı.

Zeybek Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen B.A (24) ile aynı evde yaşayan annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. arasında tartışma yaşandı.

B.A, iki katlı müstakil evin giriş katında yangın çıkarıp kapıyı kapatarak kaçtı.

Anne Ç.A'nın KADES uygulamasından yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada komşuların kapıyı açtığı evden kadın ve kızı çıkarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

B.A. ise polis ekiplerince aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı.



