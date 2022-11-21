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Annesini dolandırdığı iddia ediliyordu! Seren Serengil'e mahkemeden şok

21.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Annesi tarafından hakkında dava açılan Serengil iddiaları yalanlarken, mahkemeden Seren Serengil hakkında şoke eden bir karar geldi.

Annesini dolandırdığı iddia ediliyordu! Seren Serengil'e mahkemeden şok

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman’ın bütün masraflarını karşılayacağını belirterek Kadıköy’ün Suadiye'de mahallesinde bulunan evin tapusunu üzerine geçirdiği iddia edilmişti. Anne Nevin Teoman "Ne imzaladığımı bilmiyorum" diyerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme sonrası Seren Serengil hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıktı.

ANNESİNDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Tv100 Muhabiri Levent Albayrak'ın haberine göre; anne Nevin Teoman'ın açtığı dava sonrası Seren Serengil'in tedbir isteyene karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunma, bununla birlikte tedbir isteyeni iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmeme maddeleri uyarınca 1 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil nevin teoman

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