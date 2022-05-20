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Annesini kan kaybından yitiren Batmanlı öğretmen 18 yıldır düzenli bağış yapıyor

20.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan bağışçısı öğretmen Feridun Kartal: - "Verdiğimiz kan üç cana gidiyor ve doğaya bir fidan olarak geri dönüyor. Tabii bu bilinçte olmak da güzel. Şu an benim adıma nerede dikildiğini bilmediğim onlarca ağaç var"

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da küçük yaşta annesini kan kaybından yitiren öğretmen Feridun Kartal (41) 2004 yılından bu yana düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

Kartal, AA muhabirine, annesini küçük yaşlarda kan kaybından kaybettiğini söyledi.

Bu durumu ileriki yaşlarda öğrendiğini belirten Kartal, üniversitedeyken kanamalı bir hasta için acil kan talep edildiğini ve bunu fırsat bilip ilk kez o gün bağışta bulunduğunu aktardı.

O günden sonra, 2004 yılından itibaren düzenli kan vermeye başladığını anlatan Kartal, bugüne kadar 50'den fazla kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Kan bağışında bulundukça bedeninde bir rahatlama hissettiğini aktaran Kartal, elinden geldiğince üç ayda bir bağış yaptığını dile getirdi.

Bütün insanları teknolojinin üretemediği kanı bağışlamaya davet eden Kartal, "Aile içinde kan bağışı yarışı başlattık. Ailemizde bununla ilgili küçük çaplı bir yarışma da oldu. Şu an yarışmanın lideri benim. Madalyaları aldık Kızılay'dan. Altın, gümüş, bronz madalya ve plaketler. Bunlar tabii işin sembolik boyutu ama insanlara verdiğin faydanın karşılığı hiçbir şekilde ölçülemez." dedi.

- "Kan verdiğim gün kendimi hafiflemiş hissediyorum"

Batman Bisiklet Topluluğunda yer aldığını, ekip olarak da düzenli kan verdiklerini anlatan Kartal, 50'den fazla kan bağışında bulunduğunu söyleyince insanların önce kendisine inanmadığını ancak madalyalarını gösterdiğinde ikna olduklarını belirtti.

Öğrencilerine de kan bağışının önemini her fırsatta anlattığını dile getiren Kartal şöyle devam etti:

"Kan bağışının zararlı olduğuyla ilgili yanlış bir algı var. Ben 50'den fazla kan bağışında bulundum ve tabii bünyeyle de alakalı ama belirli şartları taşıyan insanlarda kan bağışına yönelik herhangi bir zararın olduğunu görmedim. Uzmanlar da böyle söylüyor. Ben çok faydasını görüyorum. Kan verdiğim gün kendimi hafiflemiş hissediyorum."

Kartal, "Verdiğimiz kan üç cana gidiyor ve doğaya bir fidan olarak geri dönüyor. Tabii bu bilinçte olmak da güzel. Şu an benim adıma nerede dikildiğini bilmediğim onlarca ağaç var. Kanı herhangi bir teknolojik bir laboratuvarda üretemiyoruz. Üreten biziz. O halde insanlara faydalı olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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