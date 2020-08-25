YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Annesini tehdit edip eşyalarına zarar veren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Annesini tehdit edip eşyalarına zarar veren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA HABERLERİ  | 25.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Annesini tehdit edip eşyalarına zarar veren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da kendisine para vermeyen annesini ölümle tehdit ettiği ve eşyalarına zarar verdiği öne sürülen kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, A.D. hakkında "nitelikli yağma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.D'nin, cep telefonu almak için para istediği annesi H.D'yi, bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine ölümle tehdit ettiği, evdeki televizyon ile cep telefonunu kırdığı belirtildi.

H.D'nin, oğlundan şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, annenin "Oğlum A.D. cep telefonu almak için benden para istedi. Şu an alamayacağımızı söylemem üzerine beni ölümle tehdit ederek, telefonumu kırıp yere attı. Daha sonra salonda bulunan televizyonu yere atarak kırdı ve 'Bana para verin yoksa her şeyi götürür satarım.' dedi." ifadelerine yer verildi.

A.D'nin elde edilen delillere göre üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, bu kişinin "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Belde Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.