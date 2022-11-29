Annesinin Nihat Doğan'la ilişki yaşadığı iddia ediliyordu! Nihal Candan'dan yatak pozu

Güzel merkezindeki ortağıyla ters düşen Nihat Doğan hakkında şoke eden iddialar sosyal medyada konuşuluyor. İddialara göre Doğan ve Bahar ve Nihan Candan'ın annesi Umut Candan, Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

Görüntüleri izlediğini yazan Sevim Alan bu iddiasıyla şoke etti. Taraflardan açıklama gelmezken Umut Candan'ın paylaşımlarıyla şoke eden kızları da hayatlarına normal akışında devam ediyor.

Son olarak Nihal Candan annesi bu iddialarla gündemdeyken yatakta bornozla poz verdi.

Nihal Candan'ın paylaşımına bazı takipçileri fenomene annesi hakkındaki iddiaları hatırlattı.

