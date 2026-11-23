Mide ameliyatının ardından beslenme düzeninde yaptığı değişiklikler ve uyguladığı diyetle fazla kilolarına veda eden Işın Karaca, geçirdiği büyük fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Toplamda 75 kilo veren ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle hayranlarından tam not aldı.

Kariyerinin ilk yıllarında 130 kiloya kadar çıktığı bilinen Karaca, uzun yıllara yayılan zayıflama sürecinin ardından 55 kiloya kadar geriledi. Ünlü ismin son hali ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Zayıflama döneminde kendi ihtiyaçlarına göre bir beslenme programı uyguladığını dile getiren Karaca, genellikle günde bir öğün yemek yediğini açıkladı.

Açlık hissettiği anlarda dişlerini fırçalamayı tercih ettiğini belirten şarkıcı, bu alışkanlığın iştahını kontrol etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Gün içinde acıktığında ise ayran, kefir ve su tüketerek açlık hissini bastırdığını dile getirdi.

YORUM YAĞDI

Işın Karaca'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerde ünlü ismi görenler onu tanımakta güçlük çekiyor. Karaca için; 'Bambaşka biri oldu', 'Resmen değişti', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.