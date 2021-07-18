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Antakya baklavası Gaziantep baklavasıyla yarışıyor: Birçok ilden talep var!

18.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Gastronomi Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’da yapılan baklava, Gaziantep baklavasına rakip oldu. Özellikle Kurban Bayramı dolayısı ile taleplerin arttığı baklava bayramda sofraları süsleyecek.

Antakya baklavası Gaziantep baklavasıyla yarışıyor: Birçok ilden talep var!

Gastronomi kenti Hatay’da son zamanların gözde tatlısı baklava rağbet görmeye başladı. İncecik açılan hamuru, içerisine bolca kullanılan fıstığı ve saf tereyağı ile damak çatlatan lezzet haline gelen baklava, Türkiye’nin birçok ilinden talep edilmeye başladı. Fıstığın tam firik halindeyken toplanıp kullanıldığı baklava kalitesi ve fiyatı ile Gaziantep baklavası ile yarışıyor.

Antakya’da ailesi üç kuşaktır baklava üretimi yapan işletmeci Şahin Emmoğlu, Antakya baklavasına günden güne daha da talebin artacağını belirterek, “Antakya baklavası, Gaziantep baklavasından daha kaliteli, daha lezzetli, daha iyidir. Normal koşullarda günlük 2 ton baklava üretiyoruz. Ancak Kurban Bayramı dolayısı ile talepler çok. Yaklaşık olarak 3 buçuk ton baklava üretimi gerçekleştirdik. Antakya baklavasına günden güne talepler artacaktır. Buna inanıyoruz, çünkü baklavamıza güveniyoruz. Antakya baklavasını ve kendi şirketimizi geliştirmek istiyoruz. Toplam 11 şubemizde 100’e yakın personel çalıştırmaktayız, gayemiz bunu daha da üst seviyelere çıkarmak. Medeniyetler ve gastronomi şehri olan Hatay'ımızda Antakya baklavası bir numaradır” dedi.

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KÖYDEN GELEN YAĞ KULLANILIYOR

Baklava ustası Süleyman Emmoğlu ise Antakya baklavasının diğer baklavalara göre daha hafif olduğunu belirterek, “Çevre köylerden getirterek en güzel yağı kullanıyoruz. En güzel fıstığı kullanarak kaliteli işçilik ile en iyi baklavayı yapıyoruz. Antakya baklavası diğer baklavalara göre daha hafiftir. Biz kendi ustalarımızı da kendimiz yetiştirdik, hepsi Hataylıdır. Biz iddia ediyoruz, Antakya’da ürettiğimiz baklava en az Gaziantep baklavası kadar daha iyidir” dedi.

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Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Emmoğlu ise Hatay genelinde toplam 11 şubeleri olduğunu, Antakya baklavasının Gaziantep baklavası kadar kaliteli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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