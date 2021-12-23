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"Antakya künefelik peyniri" coğrafi işaret belgesi aldı

23.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Antakya künefelik peyniri" coğrafi işaret belgesi aldı

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da üretilen Antakya künefelik peyniri coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yöresel ürünleri için coğrafi işaret belgesi alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu çerçevede, Antakya künefelik peynirinin coğrafi işaret belgesi alan 11. ürün olduğunu dile getirdi.

Antakya künefesinin daha önce tescil edildiğini aktaran Çinçin, şöyle konuştu:

"Hatay, ülkemizde eşsiz mutfak kültürü ve ürünlerinin çeşitliliğiyle müstesna bir yere sahiptir. Doğu ve batı mutfaklarının buluşma yeri olan bu kadim topraklardaki, geçmişten günümüze bizlere miras kalan bu lezzetlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için 2005 yılından bu yana coğrafi işaret sürecini yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Antakya mutfağıyla özdeşleşen en popüler ürünümüz olan Antakya künefesinin vazgeçilmezi olan Antakya künefelik peynirinin coğrafi işaret tescil belgesi alınmıştır."

Hatay dışında Antakya künefelik peynirine ulaşmakta güçlük yaşandığını belirten Çinçin, "Künefenin lezzetinin sebebi Antakya künefelik peyniridir. Diğer kentlerde de künefe yapılıyor ancak her zaman Antakya künefelik peynirine ulaşamadıkları için kaşar ya da değişik peynir cinslerini kullanmak zorunda kalıyorlar ama lezzeti bizim künefemiz gibi olmuyor." dedi.

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