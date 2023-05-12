Antakya Medeniyetler Korosu, LÖSEV için konser verdi

Gölbaşı Lösemili Çocuklar Köyü'nde düzenlenen konserde, koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz başta olmak üzere, depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzede vatandaşlar anısına şarkılar seslendirdi.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer yaptığı açılış konuşmasında, durumun hassasiyetini ve üzüntüsünü en derinden hissettiğini, LÖSEV olarak, her şekilde deprem felaketini yaşayan illerin yanında olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Antakyalı olduğunu belirten ve üzerinde çalıştıkları Antakya Mutfağı Projesi hakkında bilgi veren Ezer, "Bu projeyle birlikte yöresel mutfağı dejenere etmeden sunmayı hedefliyoruz. Bir mutfak atölyesi oluşturmak ve bu kapsamda Antakya yöresine ait yöresel lezzetler üzerine ders vermek istiyoruz." dedi.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver deprem felaketiyle karşı karşıya kalan bütün iller için yardımda bulunduklarını ifade ederek, LÖSANTE hastanesinin kapılarının deprem bölgelerindeki yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlara açık olduğunu bildirdi. Ünver, "Hamile olan depremzede kadınlarımız, LÖSANTE'mizde doğum yaptılar, çok acı ama bir hayat biterken bir diğerinin başladığına tanık olduk." ifadelerini kullandı.

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan konserde, şef Yılmaz Özfırat'ın yönetimindeki Antakya Medeniyetler Korosuna LÖSEV kuruluşu LSV Eğitim Kurumları Öğrenci Korosu da eşlik etti.

