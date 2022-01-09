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Antakya Medeniyetler Korosu yeni seslerini arıyor

09.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya Medeniyetler Korosu yeni seslerini arıyor

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu'nda yer alacak yeni seslerin belirlenmesi amacıyla seçmeler gerçekleştirildi.

2007'de kurulan ve 200 kişinin yer aldığı 14 dilde müzik ziyafeti sunan koro bünyesine alınacak yeni seslerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçmeler, Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nde yapıldı. Koroda yer almak isteyen katılımcılar mikrofon başına geçerek hünerlerini sergiledi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Basın Sorumlusu Edip Harak, AA muhabirine, seçmelere beklediklerinden daha yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Koroya son olarak 2019'da üye alımı yaptıklarını ifade eden Harak, sabah saatlerinden itibaren seçme sınavlarına 350 kişinin katılım gösterdiğini belirtti.

Antakya Medeniyetler Korosunun Hatay'ın birlikte yaşama kültürünü yansıtan bir görev üstlendiğini aktaran Harak, "Yeni üyelerimizin bizlere çok şey katacağını düşünüyoruz. 200 kadın ve 150 erkek katılımcı bugün gerçekleştirdiğimiz seçme sınavımıza katıldı. Hepsi birbirinden yetenekli sesler dinledik, bizlere katılacak arkadaşlarımız şehrimizi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edecekler." dedi.

Seçmelere erkek kardeşiyle katılan İbrahim Canbolat da koroyu yakından takip ettiğini ve şarkı söylemeyi sevdiği için buraya geldiğini anlattı.

Canbolat, seçildiği takdirde memleketinin kültürünü tüm dünyaya göstermek istediğini ifade etti.

İngilizce öğretmeni Mehmet Canbolat da Medeniyetler Korosuyla farklı kültürlerin şarkılarını tanımak ve tanıtmak istediğini söyledi.

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