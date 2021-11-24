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Antakya Medeniyetler Korosu'nun 12 yıllık solisti 14 dilde şarkı ve ilahi seslendiriyor

24.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2007'de kurulan koronun yaklaşık 250 konserinde sahne alan Meltem Bingöl Altunay: - "Mesajımız şudur; 'kimsenin kimseyle düşman olmasına gerek yok, hangi dil ve dinden olursanız olun yaratılanı seviyorum yaratandan ötürü'. Koromuzun en önemli mesajı ise barış mesajı vermesidir ve ben de bu mesajı verdiğim için mutluyum"

CEM GENCO - Semavi üç din ve altı mezhep ile farklı meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu'nun 12 yıllık solisti Meltem Bingöl Altunay, 14 dilde şarkı, türkü ve ilahiler seslendiriyor.

Kentte 2007'de kurulan koro, Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere çok sayıda dilde eseri seslendirerek medeniyetler arasında "köprü" oluşturuyor.

Ezgileriyle, birlikte yaşama kültürünü anlatan koroda, yaklaşık 200 kişi görev alıyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşiresi Meltem Bingöl Altunay da hastanedeki işinden arta kalan zamanlarda koroda solist olarak görev yapıyor.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserlerinde her hafta sahneye çıkan Altunay, çeşitli türlerdeki şarkı, türkü ve ilahilerle müzikseverlerin beğenisini topluyor.

- "Şu ana kadar 250 konserde sahne aldım"

Meltem Bingöl Altunay, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır koroyla şarkı söylediğini anlattı.

Koroya seçmeler sonucunda girmeye hak kazandığını ve bir parçası olmayı başardığını ifade eden Altunay, "Dünyanın birçok noktasında sahne aldım ve farklı dillerde eserler seslendirdim." dedi.

Altunay, koronun güzel bir amacı olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Koro güzel bir amacı temsil ediyor ve bunun öncülerinden olmaktan dolayı mutluyum. Haftada bir veya iki kez 4 saat prova yapıyoruz, güzel ve yorucu ama keyifli geçiyor. Her cumartesi de konserlerimiz oluyor. İnsanlarla buluşmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Şu ana kadar 250 konserde sahne aldım. Solist olarak 14 dilde şarkı ve ilahi seslendiriyorum. Seslendirdiğim şarkılar başta Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Kürtçe, Azerice, Zazaca ve Çerkezce olmak üzere 14 dilden."

- "Koronun en önemli mesajı; barış"

Farklı dilde ilahi, şarkı ve türkü seslendirebilmenin güç fakat zevkli olduğunu söyleyen Altunay, şunları kaydetti:

"İnsanları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mesajımız şudur; 'kimsenin kimseyle düşman olmasına gerek yok, hangi dil ve dinden olursanız olun yaratılanı seviyorum yaratandan ötürü'. Koromuzun en önemli mesajı ise barış mesajı vermesidir ve ben de bu mesajı verdiğim için mutluyum. 14 dilde eseri sürekli dinleyerek ve özümseyerek öğreniyorum. Bundan sonra da sahne almaya devam edeceğim. Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde her hafta verdiğimiz konsere yoğun ilgi gösteriliyor, bu bizi çok mutlu ediyor."

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