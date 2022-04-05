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Antakya Ticaret Borsası

05.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya Ticaret Borsası

Antakya Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLSoya (elek altı)Kg7,007,00Pamuk yağıKg28,9028,90LimonKg2,002,00

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