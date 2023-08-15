Antakya’da yanan ev diğerlerine sıçramadan söndürüldü

Yangın, Antakya’nın Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Serinyol itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan kontrol altına aldı.
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