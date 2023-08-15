YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Antakya’da yanan ev diğerlerine sıçramadan söndürüldü

Antakya’da yanan ev diğerlerine sıçramadan söndürüldü

15.08.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde evde çıkan yangın diğerlerine sıçramadan söndürüldü.

Antakya’da yanan ev diğerlerine sıçramadan söndürüldü

Yangın, Antakya’nın Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Serinyol itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan kontrol altına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştuDenizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştu
Hatay’da trafik kazası: 7 yaralıHatay’da trafik kazası: 7 yaralı
Malatya’da ev yangınıMalatya’da ev yangını
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:46
Öğle
12:45
İkindi
16:29
Akşam
19:34
Yatsı
20:56
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.