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Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

30.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

Türkiye'nin dört bir yanından kadın girişimcileri ağırlayan 2. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kepez Belediyesince el emeğini ekonomik değere dönüştüren kadınların ürünlerini sergileme ve yeni pazar imkanları oluşturmak amacıyla düzenlenen festival, Dokumapark'ta 26 ilden 51 kadın kooperatifin katılımıyla başladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'da kadın kooperatiflerine büyük önem verildiğini, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere Kepez Belediyesi ve diğer belediyelerin katkılarıyla kadın kooperatiflerini geliştirmeye, büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadın elinin değdiği her şeyin çok güzel olduğunu dile getiren Yazıcı, kooperatiflere verilen desteklerin daha da artması gerektiğine işaret ederek, tüm belediyelere de bu tür çalışmalar yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Girişimci kadınların gurur verici işlere imza attığını anlatan Yazıcı, "Bu güzellikleri şehrin her yerinde yaşatmalı, kadınların neler yapabileceğini 7'den 70'e herkese göstermeliyiz. Sadece şehrimize değil, dünyanın her bölgesinden gelen misafirlerimize bu gurur verici tabloyu göstermek istiyoruz. Türk kadınının eli değdiğinde her şeyin mükemmel olacağını tüm dünya görsün." diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen girişimci kadınları ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalin kooperatiflerin kendi aralarındaki etkileşimi arttırmalarına katkı sağlayacağını söyleyen Tütüncü, "Geçtiğimiz yıl festivalimizde kadınlarımızın aralarında kurdukları etkileşimin yıl boyu devam ettiği ve iş birliklerinin ekonomik bir değer olarak ortaya koyulduğuna şahit olduk." dedi.

Kadın girişimcilere yönelik projelerini sürdüreceklerini vurgulayan Tütüncü, ekim ayı içerisinde ilçenin çeşitli noktalarında sabit şekilde kooperatif ürünleri satan "Hanımeli Marketleri" açılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından festival Erdinç Karadeniz'in konseriyle devam etti.

Birbirinden farklı gösteriler, söyleşiler ve konserlerin gerçekleştirileceği festival, 9 Ekim'de sona erecek.

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