Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Anadolu Leoparı" filmi gösterildi

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Anadolu Leoparı" seyirciyle buluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek, maske kontrolüyle alınıyor.
Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Anadolu Leoparı" filmi sinemaseverlerle buluştu.
Emre Kayiş'in yazıp yönettiği filmde, Uğur Polat, İpek Türktan, Tansu Biçer, Ege Aydan ve Seyithan Özdemir rol alıyor.
Gösterime, filmin yönetmeni ve oyuncularının yanı sıra yapım ekibi de katıldı.
- Filmin konusu
Film, 22 yıldır Ankara Hayvanat Bahçesi'nin müdürlüğünü yapan ve yalnız bir hayat süren Fikret'in çalıştığı hayvanat bahçesinin satılıp bir eğlence parkına dönüştürülmesini engellemeye çalışmasını konu alıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz