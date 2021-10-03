Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "İki Şafak Arasında" filmi gösterildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "İki Şafak Arasında" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "İki Şafak Arasında" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Selman Nacar'ın yazıp yönettiği filmde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Bedir Bedir ve Ünal Silver rol alıyor.

Gösterim öncesi filmin yönetmeni Selman Nacar, oyuncuları ve yapım ekinini tanıttı.

Nacar, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, filmin Türkiye’de gösterilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "İki yıldır aslında bu anı bekliyoruz ve gerçekten bu filmin arkasında çok ciddi bir emek var. Film seyirciyle buluştuğu anda anlamlı oluyor ve sizinle paylaşmak için çok bekledik." dedi.

Konuşmalardan sonra film gösterimi gerçekleştirildi.

Filmde, sevdiği kızı istemeyi planlayan Kadir, babasının çalıştığı fabrikada iş kazası sonucu ölen işçinin ailesine haberi verme görevini üstlenir ve bu sırada hayatını üstüne kurduğu bütün değerlerin sarsıldığını hisseder. Kadir evlenmek istediği kızın ailesiyle tanışmaya gittiğinde zihninde hala yaşadığı olaylar vardır. Hayatının eskisi gibi devam edemeyeceğini anlayan Kadir, "İki Şafak Arasında" yaşadığı duygu çatışması ve çelişkilerle baş etmeye çalışır.

