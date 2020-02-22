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Antalya Bisiklet Turu

ANTALYA HABERLERİ  | 22.02.2020 20:33 | Son Güncelleme

Genel ferdi klasmanda birinciliğe yükselen Max Stedman: "Sıkı bir UCI yarışı kazanmak istiyorum"

Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sonunda genel ferdi klasmanda birinciliğe yükselen "Canyon DHB" takımından Max Stedman, "Sıkı bir UCI yarışı kazanmak istiyorum." dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) üçüncü gününde, "Aspendos-Termessos" etabı gerçekleştirildi.

Bu etabı üçüncü tamamlayıp genel ferdi klasmanda birinciliği elde eden ve AKRA Hotel sponsorluğundaki "magenta" renkli mayoyu giymeye hak kazanan Stedman, düzenlenen basın toplantısında, yarışlarda bugünkü hava şartlarının dünden daha iyi olduğunu söyledi.

Etapta, her şeyin son yokuşta belirginleştiğini ifade eden Stedman, şunları kaydetti:

"Çok atak yapıldı. 1,5 kilometre kala Riccardo Zoidl atak yaptı. Zoidl'i takip edemedim ama ben de bastım. Mayoyu nasıl koruyacağımı bilemiyorum, bunun planını sonra yapacağım. Çok iyi bir takımımız var, başaracağımızı umuyorum. Zira bu yıldan çok umutluyum. Sıkı bir UCI yarışı kazanmak istiyorum. Daha iyi dereceler yapmaya çalışacağım. Organizasyon, manzara ve yarış mükemmeldi. Böyle olunca etaplarda daha arzulu bir yarış çıkartıyorsunuz."

- Zoidl: "Etabı kazandığım için çok mutluyum"

Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etabı kazanıp, Corendon Airlines sponsorluğundaki "en iyi tırmanışçı" mayosu "turuncu" renkli mayonun sahibi olan "Team Felbermayr" takımından Riccardo Zoidl ise sağlık sorunlarından sonra etap kazanmanın mutluluğunu dile getirdi.

Zoidl, bunu hedeflediğini belirterek, "İki yıldır sağlık sorunlarım vardı. Etabı kazandığım için çok mutluyum. Artık son etaba konsantre olacağım. Takım arkadaşlarımla yarışı en iyi yerde bitireceğimizi umuyorum. Tırmanma çok zordu. Çok büyük bir efor sarf ettim ve sonunda başardım." diye konuştu.

- Ödül töreni

"Aspendos-Termessos" etabı sonunda dereceye girenlere ve yeni mayo sahiplerine ödülleri verildi.

Etabı ilk üçte bitiren Zoidl, "Israel Start UP Nation" takımından Matteo Badilatti ile Stedman'a ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş verdi.

Ayrıca AKRA Hotel sponsorluğundaki genel ferdi klasman birincisi Stedman'a ödülü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi.

Corendon Airlines sponsorluğundaki "turuncu" mayo sahibi en iyi tırmanışçı Zoidl, ödülünü AG Tohum Genel Müdürü Burak Gönen'den aldı.

Fraport Antalya TAV Airport sponsorluğundaki "yeşil" renkli "doğal güzellikler" mayosunu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Erdoğdu giydirdi.

Diana sponsorluğundaki "sarı" renkli "sprint" mayosu ise Kennet Van Rooy'a, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk tarafından verildi.

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