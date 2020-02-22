Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sonunda genel ferdi klasmanda birinciliğe yükselen "Canyon DHB" takımından Max Stedman, "Sıkı bir UCI yarışı kazanmak istiyorum." dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) üçüncü gününde, "Aspendos-Termessos" etabı gerçekleştirildi.

Bu etabı üçüncü tamamlayıp genel ferdi klasmanda birinciliği elde eden ve AKRA Hotel sponsorluğundaki "magenta" renkli mayoyu giymeye hak kazanan Stedman, düzenlenen basın toplantısında, yarışlarda bugünkü hava şartlarının dünden daha iyi olduğunu söyledi.

Etapta, her şeyin son yokuşta belirginleştiğini ifade eden Stedman, şunları kaydetti:

"Çok atak yapıldı. 1,5 kilometre kala Riccardo Zoidl atak yaptı. Zoidl'i takip edemedim ama ben de bastım. Mayoyu nasıl koruyacağımı bilemiyorum, bunun planını sonra yapacağım. Çok iyi bir takımımız var, başaracağımızı umuyorum. Zira bu yıldan çok umutluyum. Sıkı bir UCI yarışı kazanmak istiyorum. Daha iyi dereceler yapmaya çalışacağım. Organizasyon, manzara ve yarış mükemmeldi. Böyle olunca etaplarda daha arzulu bir yarış çıkartıyorsunuz."