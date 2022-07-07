Antalya, Burdur ve Muğla'da doktorlardan mesai arkadaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesi, Antalya, Burdur ve Muğla'da sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan Antalya Tabip Odası üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete alkışlarla tepki gösterdi.

Şiddete karşı sloganlar atan, "Sağlıkta Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıyan grup oda başkanı Prof. Dr. Taha Karaman'ın açıklamasının ardından hastane önünden ayrıldı.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde ayrıca Sağlık-Sen ve Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları da doktorlara yönelik şiddeti protesto etti.

- Burdur

Burdur Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Burdur Şube Başkan Yardımcısı Osman Çelik, dün bir doktor arkadaşlarının şifa dağıttığı hastanede öldürüldüğünü söyledi.

"Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor." diyen Çelik, sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ettiklerini belirtti.

Çelik, görevlerini korkmadan, güvenlikleri sağlanmış bir şekilde yapmak istedikleri kaydedildi.

"Sağlıkta şiddete hayır" pankartı taşıyan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Muğla

Muğla Sağlık-Sen Şube Başkanı Özcan Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, can güvenliklerinin hastanelerde tehlike altında olduğunu belirtti.

Öldürücü, yaralayıcı silah ve aletlerin hastanelere sokulmaması gerektiğine dikkati çeken Çiçek, sağlık çalışanların ülkenin hayat sigortası olduğunu ve güvenliklerinin sağlanması için adımların atılması gerektiğini kaydetti.

