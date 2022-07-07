YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya, Burdur ve Muğla'da doktorlardan mesai arkadaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Antalya, Burdur ve Muğla'da doktorlardan mesai arkadaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Burdur ve Muğla'da doktorlardan mesai arkadaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesi, Antalya, Burdur ve Muğla'da sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan Antalya Tabip Odası üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete alkışlarla tepki gösterdi.

Şiddete karşı sloganlar atan, "Sağlıkta Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıyan grup oda başkanı Prof. Dr. Taha Karaman'ın açıklamasının ardından hastane önünden ayrıldı.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde ayrıca Sağlık-Sen ve Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları da doktorlara yönelik şiddeti protesto etti.

- Burdur

Burdur Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Burdur Şube Başkan Yardımcısı Osman Çelik, dün bir doktor arkadaşlarının şifa dağıttığı hastanede öldürüldüğünü söyledi.

"Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor." diyen Çelik, sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ettiklerini belirtti.

Çelik, görevlerini korkmadan, güvenlikleri sağlanmış bir şekilde yapmak istedikleri kaydedildi.

"Sağlıkta şiddete hayır" pankartı taşıyan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Muğla

Muğla Sağlık-Sen Şube Başkanı Özcan Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, can güvenliklerinin hastanelerde tehlike altında olduğunu belirtti.

Öldürücü, yaralayıcı silah ve aletlerin hastanelere sokulmaması gerektiğine dikkati çeken Çiçek, sağlık çalışanların ülkenin hayat sigortası olduğunu ve güvenliklerinin sağlanması için adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Antalya, Burdur ve Isparta'da protesto edildiAvukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Antalya, Burdur ve Isparta'da protesto edildi
Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldıGölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Burdur basın açıklaması doktorlar hekim

Antalya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.