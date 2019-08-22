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Antalya'da 2,5 yaşındaki çocuk 4. kattan beton zemine düştü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuk 4. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayı gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çarşıiçi Caddesi'nde Suriye uyruklu çocuk Faris El Şahaze'nin evlerinin balkonunda oyun oynarken beton zemine düştüğü anı gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocuğun düştüğünü gören çarşı esnafından bazılarının panik ve üzüntü yaşaması, bazılarının ise yardıma koşması yer alıyor.

Öte yandan, tedavisi devam eden çocuğun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Mahallesi'nde dün, 2,5 yaşındaki Faris El Şahaze, 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya beton zemin

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