Antalya'da çöl sıcaklarına karşı karlama günleri başladı

Karlama, Toroslar'dan getirilen karın şerbetle tatlandırması ile elde ediliyor. Lezzetli bir serinletici olan ve 7'den 77'ye herkesin beğenerek tükettiği karlama tezgahlardaki yerini aldı. Yayladan getirilen ve çuval içinde korunan karlama pekmez; şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor.

Bardağı 1,5 liradan satılan karlama, 5-10 ve 15 liralık kaplarla da paket yapılıyor.

BİNBİR EMEKLE ŞEHİR MERKEZİNE GETİRİLİYOR

Serik'te hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla birlikte dağlardan getirilen kar için büyük emek verdiklerini belirten karlama satıcısı Emine Salman, "Bu karlama işine 2010 yılından beri devam ediyoruz. Gündoğmuş yaylasından getiriyoruz, Eğri Göl'den. Bu o kadar zor ki o dağları görseniz, bu kar nasıl çıkar dersiniz. O kadar emek sarf ediyoruz. Milleti memnun etmek için, serinletmek için. Yazın mükemmel bir lezzet bu. Özellikle yaz aylarında Haziran'da başlıyoruz. Ekim ayına kadar devam ediyoruz. Özellikle bu lezzeti en çok sıcakta kalanlar, Yörükler ve çocuklar tercih ediyor" şeklinde konuştu.

VÜCUDUN SU İHTİYACINI KARŞILIYOR

Karlama müdavimi olan Mehmet Akbıyık, "Karlama da bu sıcak havalarda severek yediğimiz bir şey. Vücudun hem su ihtiyacını karşılıyor hem bizi serinletiyor ferahlatıyor. Bu yaz günlerinde yapay soğutulmuş dondurma ve benzeri ürünleri yemektense doğal kar yemek daha güzel. Tabi ki de daha sağlıklı, daha ferahlatıcı. Hiç rahatsız da etmiyor. İyi doğal kar olduğu için gayet güzel severek yiyoruz" diye konuştu.