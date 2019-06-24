Antalya'da ele geçirildi! Değeri 600 bin TL

İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları aracı Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli noktalara zulalanmış, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram kristal uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin maddesi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddeyi, Van'dan getirdikleri ve Serik’te satmaya çalışacağı belirlenen araçtaki E.E. ve B.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.

