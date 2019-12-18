Antalya'daki rehine krizinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine dün saat 09.45 sıralarında gelen evli ve 2 çocuk babası Jamoliddin Orziev, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u silahla rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı olduğu görülen Orziev, "Çantamda 3 kilo bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin ve müşterilerin çıkmasının ardından banka şubesinde, Orziev, güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ile o sırada lavaboda olan çaycı Hacer Keskin dışında kimse kalmadı. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alan Orziev, çalışanların ve müşterilerin çıkmasının ardından şubenin kapısını içeriden kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra banka şubesine giren iki polis, Jamoliddin Orziev ile görüştü. Özbekistan vatandaşı olan Jamoliddin Orziev, polise, "Her şeyimi elimden aldılar, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum" dedi. Orziev, olaydan 1 saat sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Orziev, polis merkezine götürüldü. Orziev'in tabancasının ise kurusıkı olduğu belirlendi. Doktor olan Jamoliddin Orziev'in, 1,5 yıl önce eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği belirtildi.