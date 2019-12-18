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Antalya'daki rehine krizinin ayrıntıları ortaya çıktı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya'da Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev'in girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'un, "Sana yardımcı olacağım" diyerek, banka çalışanlarını dışarı çıkartması konusunda Orziev'i ikna ettiği ortaya çıktı. Mesleği doktor olan Orziev'in dolandırıldığını ve sesini duyurmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine dün saat 09.45 sıralarında gelen evli ve 2 çocuk babası Jamoliddin Orziev, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u silahla rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı olduğu görülen Orziev, "Çantamda 3 kilo bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin ve müşterilerin çıkmasının ardından banka şubesinde, Orziev, güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ile o sırada lavaboda olan çaycı Hacer Keskin dışında kimse kalmadı. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alan Orziev, çalışanların ve müşterilerin çıkmasının ardından şubenin kapısını içeriden kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra banka şubesine giren iki polis, Jamoliddin Orziev ile görüştü. Özbekistan vatandaşı olan Jamoliddin Orziev, polise, "Her şeyimi elimden aldılar, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum" dedi. Orziev, olaydan 1 saat sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Orziev, polis merkezine götürüldü. Orziev'in tabancasının ise kurusıkı olduğu belirlendi. Doktor olan Jamoliddin Orziev'in, 1,5 yıl önce eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği belirtildi.

DOLANDIRILDI

Jamoliddin Orziev, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışına girdiğini, beğendiği bir dükkan için emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını belirterek, "Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim" dedi. Dolandırıldığı gerekçesiyle emlakçı hakkında dava açtığını belirten Orziev, davayı kaybettiğini anlattı. Bu olaydan dolayı arasının bozulduğu eşinin, 2 çocuğuyla Ankara'da oturduğunu söyledi.

"AMACIM SANA ZARAR VERMEK DEĞİL, SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM"

Bankaya dün saat 09.45'te geldiğini anlatan Orziev, "İçeri girince montumun önünü açarak, 'Üzerimde bomba var' yazılı kağıdı güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'a verdim. Ardından kendisini yere yatırdım. Silahımı sırtına dayadım. Onun da tabancasını aldım. 'Amacım sana zarar vermek değil, sesimi duyurmak istiyorum' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana, 'Sana yardımcı olacağım. Önce banka çalışanlarını dışarı çıkart' dedi. Ben de herkesi dışarı çıkarttım. Çaycı tuvalatteymiş, sonradan fark ettim. Hurdacıdan aldığım kablo, silikon malzeme ve süngeri birleştirerek bomba süsü verdim" dedi. Jamoliddin Orziev, dışarı çıkan banka çalışanlarından birisine belediye başkanı, vali ve diğer yetkililerle görüşmek istediğini belirten bir not verdiğini ifadesinde belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jamoliddin Orziev, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından 'hürriyeti tahdit ve yağma suçundan' adliyeye sevk edildi. Orziev, bu sırada "Allah belalarını versin" diye bağırdı.

HIZLA OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Diğer yandan banka çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, Antalya Valiliği'ndeki bir toplantıya katılmak için giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan ile aynı araçta bulunan Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ile korumalarının, bankaya çok yakın oldukları için olaya hızla müdahale ettikleri kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya banka rehine krizi

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